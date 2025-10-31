【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１０月３１日、カナダのトロントで第６戦が行われる。大谷、山本、佐々木が所属し、連覇を目指すドジャース（ナ・リーグ）は通算２勝３敗で、先発する山本にチームの期待がかかる。ブルージェイズ（ア・リーグ）は３２年ぶりのＷＳ制覇にあと１勝としている。ブルージェイズ打線を引っ張ってきたのが、２６歳のゲレロだ。大谷を「偉