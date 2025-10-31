第1日、11番でティーショットを放つ都玲華。6アンダーで首位＝武蔵丘コース樋口久子・三菱電機レディース第1日（31日・埼玉県武蔵丘コース＝6690ヤード、パー72）ともにツアー新人の都玲華と荒木優奈が66をマークして首位に並んだ。1打差の3位に阿部未悠、佐藤心結、渡辺彩香、桑木志帆が続いた。68の7位は横峯さくらや前週優勝の佐久間朱莉ら10人。米ツアーから参戦の西村優菜は71の39位で渋野日向子は74の73位となった。（賞