柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。2025年10月23日の放送では、箱根駅伝予選会を突破した東京農業大学と神奈川大学と大東文化大学の特集をお届けしました。 前田選手「自信をもってスタートできた」東京農業大学の菅原昇真主将にわずか1秒に泣いた去年の予選会について訊くと「去年は掲示板の前で聞いていて、こんなことがあるのかと思った。東海大学さんにアクシデントがあってこの結果ということ