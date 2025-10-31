文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼10月31日配信号担当高橋将市アナウンサー この10月からナイターオフの番組「THE競馬マイスターミスターまさいち」が始まりました。10月から来年3月のナイターオフ期間限定で、毎週金曜午後5時50分から6時45分まで放送中の競馬情報番組で