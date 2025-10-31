柏原竜二さんがナビゲートする「箱根駅伝への道」。2025年10月24日の放送では、箱根駅伝予選会を突破した日本体育大学と立教大学の特集をお届けしました。 髙林監督「意識して絞り出してくれた」立教大学の髙林祐介監督は「最後の1秒2秒で変わるということは戦前から言っていたので、意識して絞り出してくれたところが何とか（予選会突破に）つながった要因かなと思う」とのこと。 また、髙林監督は予