アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のインディーロックデュオ、PACIFICA（パシフィカ）。ザ・ストロークスに衝撃を受けた2人が、内省と衝動を詰め込んだ新作『In Your Face!』で、自分たちのリアルを鳴らす。9月には新曲「Just No Fun」を発表し、12月には東京・大阪での初来日公演を敢行。磨かれたメロディの奥には、自由な精神とロックへの誠実な愛が息づいている。Inés Adam（イネス・アダム）とMartina Nintzel（マルテ