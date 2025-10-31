アドベンチャー [東証Ｇ] が10月31日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年6月期の連結最終損益は17.1億円の赤字(前の期は7.1億円の黒字)に転落したが、従来予想の15.5億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。26年6月期は10億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結最終損益は29.4億円の赤字(前年