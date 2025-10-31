TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」（毎週日曜17:00〜17:55放送）。10月26日（日）放送回のスペシャルゲストは、“トレンディドラマのレジェンド”こと俳優の風間トオルさん。トレンディドラマの名曲で彩る「秋の恋人たちスペシャル」をお送りしました。さらに、この日の放送では、12月14日（日）に開催される番組放送20周年を記念したメモリアルイベント