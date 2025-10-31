3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月27日（月）の放送では、先日解禁された冠番組の第2弾となる特別番組「テレビ×ミセス」（TBSテレビ系 11月3日（月・祝）20:55〜）について語りました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――Mrs. GREEN APPLEの3人がMCをつとめる「