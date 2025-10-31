ノルディックスキー・ジャンプの全日本選手権（１１月２日開幕）に向けた公式練習が１０月３１日、札幌・大倉山ジャンプ競技（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダリストの小林陵侑（チームＲＯＹ）が、１３５・５メートルの大ジャンプを飛び貫禄をみせた。最後から２番目に飛び風をつかむとグンと飛距離を伸ばし、他選手を圧倒。練習とはいえ、首位に立ち抜群の存在感をみせた。小林