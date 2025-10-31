今も恐竜が生きる町、白亜町今も恐竜が生きる「白亜町」やわらかであたたかい暮らしの記録／恐竜はじめました3（1）いまも恐竜と人がなかよく暮らす町・白亜町。とある研究で蘇った小さな恐竜の赤ちゃんたちは、心優しい町の人々と一緒にのびのびと暮らしています。社会人の倉田と暮らすトリケラトプスのバブ。まるで赤ちゃんのような仕草から「バブちゃん」と呼ばれています。バブの他にも、無邪気で愛くるしい恐竜たちがいっぱい