レーン・フィンランド中銀総裁 ９月の会合以降、見通しに大きな変化なし 政策金利据え置きは正当化される 成長とインフレには上振れ・下振れリスクが共存 今後数年間のインフレ見通しには相当な不確実性 関税の全体的な影響は依然不透明