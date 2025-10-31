アイティメディア [東証Ｐ] が10月31日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比17.0％減の5.2億円に減り、通期計画の15億円に対する進捗率は34.8％にとどまり、5年平均の45.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比12.8％増の9.7億円に伸びる計算になる。