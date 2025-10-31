70年代フィラデルフィア・ソウルを象徴する存在として、日本でも時代を彩った名門ヴォーカル・グループ、スタイリスティックスがビルボードライブ大阪に登場する。12月15日と21日の計4ステージ。結成から半世紀を経てもなお「ユー・アー・エヴリシング」「誓い」「愛がすべて」といった名曲は、新しい世代のプレイリストにも息づき、世代を超えて愛され続けている。今や日本の年末の風物詩ともなったクラシックと最新のソウ