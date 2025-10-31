今話題の多国籍ボーイズグループ「CLOSE YOUR EYES」唯一の日本人メンバー、ケンシンさん来日ソロインタビュー【写真】顔ちっちゃ…「CLOSE YOUR EYES」唯一の日本人メンバーケンシン全身ショット総勢200名が挑んだオーディション番組「PROJECT 7」から誕生した7人組多国籍ボーイズグループCLOSE YOUR EYES。4月に1stミニアルバム『ETERNALT』をリリースしデビューし、音楽番組で1位を獲得するなど一躍人気者に。7月に発売された2n