韓国南東部の慶州で、31日夕方、高市首相と中国の習近平国家主席による初めての首脳会談が始まった。両首脳は31日午前、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議を前に控え室で対面し笑顔で挨拶を交わしているが、午後5時過ぎから始まった日中首脳会談の冒頭、習主席はやや硬い表情で高市首相と握手した。対中強硬派として知られる高市首相を中国メディアは安倍元首相になぞらえ「女性版安倍」と報じたこともあり、中国政府も高