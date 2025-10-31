オモコロなどで活躍する人気ライター・岡田悠氏による新刊『駅から徒歩138億年』（産業編集センター）は、多摩川を河口から源流まで歩いた記録を中心に「旅行記を再定義」したような画期的な内容が話題を呼んでいる。地図アプリやカーナビ、SNSが日常を覆い尽くす今、“知らない道”を探すことはますます難しい。だからこそ岡田氏は近所にある多摩川に、新たなる視点を向けた。 聞き手は、旅と街歩きをテ&#