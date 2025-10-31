韓国高麗人蔘社が、韓国コスメブランド「JUNGSAEMMOOL(ジョンセンムル)」の新商品発表会を開催。Z世代のファッションアイコンとして注目される“よしミチ姉弟”の姉・ミチさんが登壇した。【注目アイテムを見る】透明でナチュラルなメイクアップを目指す「ジョンセンムル」の「アーティスト クッション ブラッシュ」は、“水彩画チーク”(全10色)として韓国でも人気コスメブランド「ジョンセンムル」の新商品発表会に出席した“よ