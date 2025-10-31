「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）2位PRO Gaming Keyboard LinearG-PKB-002LN（ロジクール）3位G515 TKL LIGHTSPEED 神里綾華 特別モデル 限定テーブルマット付G515-GE-AYA-BUNDLE（ロジクール）4位G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト EnglishG5