高市早苗氏（64）が首相に就任し、政権を発足させてから10日あまり。本格的な外交日程が続くなか、ワイドショーでも連日「高市外交」の話題で持ちきりだ。「高市氏は26日にマレーシアで開催されたASEAN（東南アジア諸国連合）の首脳会議に出席。28日には、トランプ米大統領（79）が6年ぶりに来日し、日米首脳会談が行われました。会談で、高市氏はトランプ氏と親密な関係を築いた安倍晋三元首相の“後継者”としての立ち位置を存分