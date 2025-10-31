広島テレビ・井上沙恵アナウンサー（27）が、31日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）に出演。高市早苗首相のメイクの変化について語った。【画像】小学生でブラック・サバス…メタルやハードロック好きの高市早苗氏同番組は今年10月から、月イチの金曜日にNNN系列のアナウンサーが西尾桃アナに代わりMCとして出演する企画を実施中。この日は、井上アナが出演した。高