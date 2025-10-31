10月30日、KNVBカップ1回戦でNECはアマチュアチーム相手に大苦戦。敵地でラインブルフセ・ボーイズを３−２で下し、やっとの思いで次のラウンドに進んだ。FW小川航基は負傷、MF佐野航大は出場停止のため、この日の遠征に参加せず。日本人トリオのうち、FW塩貝健人だけラインブルフセ・ボーイズ戦でプレーした。10分には浮き球のスルーパス、21分にはポストプレーでNECの２ゴールをプレアシストした塩貝だったが、欲しかった