【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』が初のイベントを、2026年2月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。このたびイベント名が『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』に決定した。チケット一般先行受付（抽選）は、11月1日19時からスタート。 ■イベントで披露されるオリジナル楽曲「素直でごめんね」は、玉屋2060%（Wienners）が