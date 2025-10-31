旅工房 [東証Ｇ] が10月31日大引け後(17:00)に決算を発表。25年6月期の連結最終損益は7億6700万円の赤字になり、26年6月期は2900万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結最終損益は7億4400万円の赤字となった。 ※24年6月期(15ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース