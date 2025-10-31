【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月7日19時から放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）3時間スペシャルにて、「それスノフレンドパーク」第4弾がオンエア。目黒蓮出演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、向井康二出演の金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、そしてSnow Manの超豪華三つ巴対決が繰り広げられる。なお、目黒蓮と向井康二は、今回ドラマチームで