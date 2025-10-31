ビジネスブレイン太田昭和 [東証Ｐ] が10月31日大引け後(17:00)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の37円→66.5円に大幅増額し、下期配当も従来計画の52円→66.5円に増額修正した。年間配当は133円(前期は78円)となる。 株探ニュース