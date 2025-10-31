卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は31日、女子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング10位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は、同40位のゾン・ジエン（シンガポール）と対戦する。 ■日本勢は3選手が初戦敗退 橋本にとって、今回は8月の横浜大会に続く自身2度目のチャンピオンズ出場で、28日の1回戦では、世界29位のリウ・ヤンズー（オーストラリア）と対戦。第1ゲームを奪われ、