日経平均株価が、初めて5万2000円台をつけました。平均株価は終値で最高値を更新し、上げ幅が1000円を超えました。アメリカのアップルなどの好調な決算を受けて、ハイテク関連の銘柄に買いが広がりました。もうひとつの要因は、日銀の植田総裁の発言です。植田総裁が30日、追加利上げについて、2026年の春闘に向けた企業の動きを見て判断したいとの考えを示し、年内の利上げに慎重だと受け止められました。円相場では、一時1ドル＝