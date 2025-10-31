【モデルプレス＝2025/10/31】11月7日放送のSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系／金曜よる7時〜）では、“それスノフレンドパーク”第4弾を3時間スペシャルで届ける。【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ◆“それスノフレンドパーク”第4弾開催1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラ