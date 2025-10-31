多くの人にとって毎日の“癒し”の時間になっているバスタイム。お湯の温度や湯船に浸かる時間を工夫することで、よりストレスを解消しやすくなったり、安眠や肌ケアにつながるなど、さまざまなメリットを期待できる。そもそもなぜお風呂に入ると気持ちがいいのか？湯温や入浴時間を変えるだけで、体への効果がどう変わるのか？日本浴用剤工業会で広報委員を務める刈屋完さんと、事務局の石澤太市さんに“お風呂の基本”を聞い