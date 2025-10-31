“魔法の鳴き”で周囲を惑わす男は、守備魔法の使い手でもあった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第2試合で赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、放銃もやむなしといった状況から、相手のアガリ牌をビタ止め。実況を務めた日吉辰哉（連盟）が「ないんこれ…怖いんだけど」と表現する神プレーが誕生した。【映像】なぜ止まる？園田賢の超絶“神セーブ”園田といえば「卓上の魔術師」とも呼ばれ、周囲が予想もしない