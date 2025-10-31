¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË­¤¬£³£±Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£³ØÎòº¾¾Î¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¼º¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤è¤ë²ò»¶¤ËÈ¼¤¦£±£¹Æü¤Î»ÔµÄÁª¸å¡¢½é¤ÎµÄ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°¿Í¤ÎµÄ°÷Á´°÷¤¬½ÐÀÊ¡£Æ±·èµÄ°Æ¤Ï»¿À®¤¬£±£¹¿Í¡¢È¿ÂÐ¤Ï£±¿Í¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖµÄ²ñ¤Î·èÄê¤È¤·¤Æ½Í¡¹¤È