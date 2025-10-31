ミステリー文学の発展に寄与した作家や評論家に贈られる第29回日本ミステリー文学大賞に、作家の京極夏彦さん（62）が選ばれたと光文社が31日、発表した。賞金は300万円。新人賞には服部倫さん（56）の「ウェットランド」が選ばれた。賞金は500万円。贈呈式は来年3月26日、東京都内で開催予定。