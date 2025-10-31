34年ぶりに東京で開催された世界陸上。日本陸上競技連盟の有森裕子会長（58）は大会を振り返り「トータル的には大成功」と総括した。そんな大会を盛り上げたひとつが、ボツワナ共和国の初優勝。男子4×400メートルリレーで強豪・アメリカの4連覇を阻止し、金メダルを獲得。ボツワナ史上、さらにアフリカ勢としても初の同種目優勝で、国内は祝賀ムードに包まれた。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆