リチウムイオン電池が原因の火災などが相次ぐ中、政府は、モバイルバッテリーなどの回収をリサイクルを行う事業者に義務付けることを検討していることがわかりました。【映像】モバイルバッテリーから勢いよく火が出る様子モバイルバッテリーなどに使用されるリチウムイオン電池は、充電中やごみ処理の過程で発火するケースが相次いでいます。政府は、モバイルバッテリーや加熱式たばこの機器などの品目について、リサイクル