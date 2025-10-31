アップルが2027年の「20周年iPhone」でカスタムイメージセンサー「LOFIC」を導入する可能性があると韓国の情報筋が伝えています。 ↑カメラ性能のさらなる進化に期待（画像提供／Sahej Brar／Unsplash）。 LOFICとは「Lateral Overflow Integration Capacitor（横方向オーバーフロー統合キャパシタ）」の略で、シーンの明るさに応じて各ピクセルが異なる量の光を蓄えることができます。これにより、1枚の写真内の明るい領域