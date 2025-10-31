通販大手アスクルへのサイバー攻撃をめぐり、犯行声明です。セキュリティー会社「S＆J」によりますと、「ランサムハウス」と名乗るハッカーグループが30日夜ごろ、アスクルからデータを盗み取ったとする犯行声明を出し、内部文書とする画像などをウェブサイトで公開したということです。盗んだとするデータは1.1TB分の容量で、顧客とのやり取りが含まれているとみられます。身代金要求型ウイルス（ランサムウェア）によるサイバー