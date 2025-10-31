ワールドシリーズ第6戦はドジャースが山本由伸投手、ブルージェイズはケビン・ガウスマン投手が先発登板する予定です。山本投手はポストシーズンではここまで4試合に先発登板し、3勝1敗、防御率1.57の成績を残しています。日本時間15日のブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で自身メジャー初の完投勝利を飾ると、日本時間26日のワールドシリーズ第2戦でも完投勝利を挙げました。ドジャースは2勝3敗でブルージェイズに