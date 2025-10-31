横浜スタジアム（資料写真）２日に横浜スタジアムで開幕する横浜市長杯争奪関東地区大学野球選手権大会の始球式に、プロ野球巨人やワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表の監督を務めた原辰徳氏が登場する。２０回の節目を記念して“登板”した昨年に続く起用となった。原氏は関東５連盟の一つ、首都大学リーグに所属する東海大の出身でもあり、大会の盛り上げにひと役買う。開幕試合の千葉経済大（千葉県２