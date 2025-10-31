ブラックサンダーでおなじみの有楽製菓から、冬にぴったりのホワイトチョコレートに甘酸っぱいいちごチップを合わせた「ミルクないちごのサンダー」が、2025年11月11日(火)に登場します。ミルクといちごの王道フレーバーが楽しめるというブラックサンダーが編集部に届いたので、一足先に食べてみました。冬のサンダー登場！ミルク×いちごのザクザク食感でニューベリーハッピー！『ミルクないちごのサンダー』新発売 ｜お知らせ｜