声優・久保ユリカが31日、2026年をもってアーティスト活動を終了することを発表した。2016年2月にアーティスト活動をスタートしたが、来年10周年を迎えるタイミングで活動を終了し、これを記念した2ndアルバム発売やライブイベントツアーを開催する。【写真】結婚した和服姿の久保ユリカ！故郷の奈良でシカに囲まれる姿2016年2月に「Lovely Lovely Strawberry」でアーティスト活動をスタートし、これまでにシングル5枚(販路限