日本テレビの水卜麻美アナが10月31日、自身のXを更新。「#Halloween」とともに、扮装姿をアップした。【写真】水卜ちゃん、どこ？抜群のハロウィン仮装を披露水卜アナはかぼちゃのコスプレで、すみっコぐらしのキャラクターたちと一緒にポーズを決めている。ファンからは「水卜ちゃん、どこ（笑）？」「やはり、ゆるキャラだったのか」「かぼちゃかわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。