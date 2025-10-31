日本ハムの伊藤大海投手が３１日、エスコンでスタートした秋季キャンプに参加。沢村賞受賞後、初めて報道陣の前に姿を現し、受賞の喜びを語った。伊藤は沢村賞に「正直ちょっと厳しいかなと思っていたので、ビックリしたっていうのが正直なところ」と明かした。今季は２７試合の登板で１４勝、６完投、勝率６割３分６厘、投球回は１９６回２／３、１９５奪三振、防御率２・５２。沢村賞の基準となる２５登板、１５勝、１０完投