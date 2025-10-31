資料 岡山県の10月1日現在の推計人口が181万5161人だったことが分かりました。 岡山県が31日に発表したもので、前の月と比べて575人減りました。市町村別にみると、増加したのは、岡山市・総社市・奈義町・鏡野町の2市2町です。減少したのは、倉敷市・津山市など13市8町2村でした。 日本人が1223人減少した一方、外国人は648人増加しました。