岡山市役所 岡山市は31日、地域活性化のため、未利用になっている旧幸島小学校と旧幸島幼稚園（いずれも東区水門町）を活用する事業者を募集すると発表しました。 岡山市によりますと、旧幸島小学校は2021年度末に閉校、旧幸島幼稚園は2020年度末に閉園しましたが、建物など施設はそのまま残っています。 小学校と幼稚園は隣接していて、小学校舎や体育館がある場所の敷地面積は約1万470平方メートル、幼稚園舎や