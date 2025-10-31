俳優の堺正章が３１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で行われた映画「ＳＰＩＲＩＴＷＯＲＬＤ―スピリットワールド―」（カトリーヌ・ドヌーブ主演、エリック・クー監督）の全国拡大公開初日記念舞台あいさつに、共演の竹野内豊、風吹ジュンと登壇。約２５分間の舞台あいさつで、堺の軽妙な話術で観客を大笑いさせた。撮影から丸２年が経過。念願の日本での公開に、堺は「映像では私がちょっと若い」と笑いを誘いつつ「時間