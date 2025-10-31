プロボクシング元世界4階級制覇王者の田中恒成氏（30）が31日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、父・斉（ひとし）さんを会長として地元の岐阜県多治見市に開設するジムの進捗状況を報告した。ジムの名前は「BondsBoxingGym」。「命名は会長である父“仲間との絆を大切にしたい”という想いから」とBond（絆、結びつき、結束などの意味）とした理由を説明。さらに「“ボクシング×教育”僕が手掛けるジムは全てこれで