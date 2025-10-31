米原子力空母ジョージ・ワシントンでポーズを取るトランプ大統領＝10月28日、神奈川県横須賀市（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領の信任投票となる来年の中間選挙まで11月3日で1年。下院で多数派奪還を狙う野党民主党は穏健派と左派の分断により、トランプ氏に対抗する明確なメッセージを打ち出せずにいる。与党共和党は上院で多数派維持を視野に入れるが、強権的なトランプ氏にべったりの姿勢はリスクもはら