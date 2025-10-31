花王は３１日、主力の化粧品ブランド「ＫＡＮＥＢＯ（カネボウ）」から、化粧水の新商品を発売すると発表した。来年１月１６日に日本で発売する。タイなどアジアの１０か国・地域でも順次発売する計画で、成長が続くアジア市場で高級スキンケアラインを強化する。新商品の化粧水は「カネボウジェネレイティングエッセンシャルズ」（税込み１万３２００円）。母親の胎内で赤ちゃんの肌を包む「胎脂（たいし）」に着想を得た