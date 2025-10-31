坂口健太郎（34）の主演映画「盤上の向日葵」（熊澤尚人監督）初日舞台あいさつが31日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。席上で、初共演の渡辺謙（66）がトークの途中に「マスコミの人、耳ふさいでおいて」と、取材陣に異例の呼びかけをした。「盤上の向日葵」は、作家・柚月裕子氏（57）の小説の実写化作品。坂口は、奨励会を経ずプロになり将棋界に彗星（すいせい）のごとく現れて時代の寵児（ちょうじ）となった天才棋士・上